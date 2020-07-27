Женщина увидела по телевизору кое-что странное. Её внимательность спасла жизнь ведущей

Женщина смотрела телевизор и обратила внимание на одну малозаметную деталь. Зрительница рассказала об этом и спасла жизнь человеку. Как сообщает News.com.au, журналистка Виктория Прайс работает на американском телеканале WFLA и живёт в городе Тампа, штат Флорида. 28-летняя девушка нередко выходит в эфир с рекомендациями о том, как вовремя заметить признаки болезни и поправить своё здоровье. Однако заметить заболевание у себя самой журналистка не смогла.

Фото: facebook.com/WFLAVictoria

Зато ей на выручку пришла внимательная телезрительница. Женщина написала Виктории на электронную почту и посоветовала сходить к врачу. Телезрительница пояснила, что в прошлом у неё был рак щитовидной железы, который дал о себе знать уплотнением на шее. Похожу «шишку» автор письма увидела на шее Прайс. Рассматривала свадебные фото и забеспокоилась. Внимательность девушки спасла ей жизнь Журналистка серьёзно отнеслась к предупреждению зрительницы и 24 июля пошла обследоваться в клинику. «Немного личных новостей. Оказалось, что у меня рак. Я в долгу перед нашей зрительницей, которая привлекла моё внимание. Послезавтра я уйду с работы, но скоро увидимся», – написала Виктория на своей странице в Twitter.

Фото: twitter.com/WFLAVictoria

Как призналась журналистка, в последнее время она так погрузилась в работу, освещая события, которые происходят в мире, что совсем забыла о своём собственном здоровье. После осмотра девушке была назначена операция по удалению опухоли на 27 июля. «Я всегда буду благодарна женщине, которая написала мне, совершенно незнакомому человеку. У неё не было никаких обязательств, но она всё равно это сделала», – рассказала Прайс.

Фото: facebook.com/WFLAVictoria