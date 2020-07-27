Женщина увидела по телевизору кое-что странное. Её внимательность спасла жизнь ведущей
Женщина смотрела телевизор и обратила внимание на одну малозаметную деталь. Зрительница рассказала об этом и спасла жизнь человеку.
Как сообщает News.com.au, журналистка Виктория Прайс работает на американском телеканале WFLA и живёт в городе Тампа, штат Флорида.
28-летняя девушка нередко выходит в эфир с рекомендациями о том, как вовремя заметить признаки болезни и поправить своё здоровье. Однако заметить заболевание у себя самой журналистка не смогла.
Фото: facebook.com/WFLAVictoria
Зато ей на выручку пришла внимательная телезрительница. Женщина написала Виктории на электронную почту и посоветовала сходить к врачу. Телезрительница пояснила, что в прошлом у неё был рак щитовидной железы, который дал о себе знать уплотнением на шее. Похожу «шишку» автор письма увидела на шее Прайс.
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Журналистка серьёзно отнеслась к предупреждению зрительницы и 24 июля пошла обследоваться в клинику.
«Немного личных новостей. Оказалось, что у меня рак. Я в долгу перед нашей зрительницей, которая привлекла моё внимание. Послезавтра я уйду с работы, но скоро увидимся», – написала Виктория на своей странице в Twitter.
Фото: twitter.com/WFLAVictoria
Как призналась журналистка, в последнее время она так погрузилась в работу, освещая события, которые происходят в мире, что совсем забыла о своём собственном здоровье. После осмотра девушке была назначена операция по удалению опухоли на 27 июля.
«Я всегда буду благодарна женщине, которая написала мне, совершенно незнакомому человеку. У неё не было никаких обязательств, но она всё равно это сделала», – рассказала Прайс.
Фото: facebook.com/WFLAVictoria
Также девушка добавила, что за два дня она получила так много поддержки, что была просто ошеломлена. По словам Виктории, опухоль распространяется, но не слишком быстро. Прайс и её доктор надеются, что для устранения болезни будет достаточно одной операции.
Ещё один случай спасения жизни зрителем случился почти 15 лет назад. Мужчина увидел на шее ведущей уплотнение и год пытался сообщить ей об этом – здесь подробности.