Зидан в Москве, Месси в снегу, Подольски на Красной площади: что делали звезды футбола в России

Новости России. 9 ноября в Москве был представлен официальный мяч предстоящего Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

Презентовали мяч нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси и тренер футбольного клуба «Реал», экс-игрок национальной сборной Франции – Зинедин Зидан. Он поприветствовал главный атрибут чемпионата и написал в соцсетях «приятно познакомиться».

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Мяч был произведен компанией Adidas.

Он имеет современную бесшовную конструкцию. Его название – Telstar 18. Это сокращенное словосочетание «звезда экрана» – star of television.