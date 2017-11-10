Зидан в Москве, Месси в снегу, Подольски на Красной площади: что делали звезды футбола в России

Новости России. 9 ноября в Москве был представлен официальный мяч предстоящего Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году.
Презентовали мяч нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси и тренер футбольного клуба «Реал», экс-игрок национальной сборной Франции – Зинедин Зидан. Он поприветствовал главный атрибут чемпионата и написал в соцсетях «приятно познакомиться».
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Мяч был произведен компанией Adidas.
Он имеет современную бесшовную конструкцию. Его название – Telstar 18. Это сокращенное словосочетание «звезда экрана» – star of television.
Фото: instagram.com/adidasfootball
Кроме Зидана и Месси в официальной церемонии приняли участие еще несколько мировых футболистов – Лукаш Подольски, Хаби Алонсо, Кака, Алессандро Дель Пьеро.
Футболисты прогулялись по Москве и приняли участие в официальном мероприятии.
Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах по всей России – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Саранске, Калининграде и Ростове-на-Дону.
11 ноября днем состоится товарищеский матч между командами России и Аргентины, чья национальная сборная уже проводит тренировки в Москве.
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