Человек-сова: подросток из Пакистана может повернуть голову на 180 градусов

Новости Пакистана. Пакистанский подросток покорил мир умением поворачивать голову на 180 градусов.
Как сообщает Daily Mail, человека-сову зовут Мухаммад Самир. Подростку 14 лет. При помощи рук он может повернуть голову и смотреть назад.
Мальчик надеется, что невероятная гибкость принесет ему роль в голливудском фильме ужасов.
Самир постоянно тренируется, чтобы поддерживать эластичность своего тела.
Мухаммад Самир:
Мне было 6-7 лет, когда я увидел актера, поворачивающего голову, чтобы оглянуться. Меня это увлекло. Я начал этим заниматься и в течение нескольких месяцев смог это сделать. Мама меня отругала, когда увидела, как я это делаю. Она сказала, чтобы я никогда не повторял это, поскольку могу повредить шею. Однако со временем она поняла, что я одарен Богом.
Самир окончил учебу и стал участником танцевальной группы. Это дает ему возможность зарабатывать и помогать семье, потому что отец подростка болен.
У Самира уже есть несколько поклонников. Мальчик никогда не отказывается показать свой талант.
Мухаммад Самир:
Я работаю над своими танцевальными, гимнастическими и актерскими навыками, чтобы найти хорошую работу, помогать моей семье и реализовать свою мечту. Я надеюсь когда-нибудь показать свой талант на больших экранах.
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