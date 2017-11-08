Человек-сова: подросток из Пакистана может повернуть голову на 180 градусов

Новости Пакистана. Пакистанский подросток покорил мир умением поворачивать голову на 180 градусов. Как сообщает Daily Mail, человека-сову зовут Мухаммад Самир. Подростку 14 лет. При помощи рук он может повернуть голову и смотреть назад. Мальчик надеется, что невероятная гибкость принесет ему роль в голливудском фильме ужасов.

Самир постоянно тренируется, чтобы поддерживать эластичность своего тела. Мухаммад Самир:

Мне было 6-7 лет, когда я увидел актера, поворачивающего голову, чтобы оглянуться. Меня это увлекло. Я начал этим заниматься и в течение нескольких месяцев смог это сделать. Мама меня отругала, когда увидела, как я это делаю. Она сказала, чтобы я никогда не повторял это, поскольку могу повредить шею. Однако со временем она поняла, что я одарен Богом. Самир окончил учебу и стал участником танцевальной группы. Это дает ему возможность зарабатывать и помогать семье, потому что отец подростка болен.