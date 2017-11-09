Ольга Бузова в Минске: что писали о концерте в социальных сетях

Новости Беларуси. 8 ноября в Минске состоялся первый сольный концерт Ольги Бузовой. Певица презентовала свой альбом «Под звуки поцелуев». Зрители концерта были довольны минским концертом Бузовой и говорили, что уважают ее, несмотря на то, что «среди всего негатива и недовольства она смогла пробиться и стать тем, кем она хочет». Виктор Дробыш и Настасья Самбурская высмеяли Ольгу Бузову на сцене «Фабрики звезд» Ольге Бузовой фанаты подарили письма, игрушки, открытки и цветы. Певица поблагодарила всех за эмоции, тепло и уют. Она назвала концерт «душевным» и заметила, что у минчан очень добрые глаза. Это было заметно даже со сцены. «Спасибо за то, что пели со мной даже те песни, которые недавно появились».

Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова:

Ещё очень счастливый день. Сегодня презентовала своё шоу Под звуки поцелуев в любимом Минске. Спасибо Беларусь! Спасибо за тёплый приём. У вас такие добрые глаза... Я вас всех видела и слышала. Так не хочется уезжать от вас... Спасибо вам, что всегда поддерживаете меня. Мои треки и альбом всегда в вашей стране на первых местах. Вы – мои люди. Всегда ваша, Ольга Бузова. Поклонники исполнительницы после концерта делились впечатлениями от выступления в социальных сетях. Многие отмечали, что упорству и рвению Бузовой «стоит не только позавидовать, но и брать пример». Фанаты желали певице двигаться к своим мечтам и не слушать недоброжелателей.

Фото: instagram.com/buzova86

«Эмоции берут надо мной вверх. Кто бы что про неё не говорил – она Большая молодец. перед и после каждой песни мы видели, как у неё от волнения тряслись руки. Она такая искренняя и настоящая. Мне до сих пор не верится. И мне абсолютно все равно, что вы скажете».

Фото: instagram.com/buzova86