Живая Барби боится не найти себе парня! Вот какие проблемы у любительницы розового цвета

Кэти Лавдей всегда одевается только в розовое. Девушка отказывается носить любой другой цвет, но теперь она переживает, что не сможет найти себе парня из-за образа жизни в стиле Барби.

Как сообщает The Mirror, с самого детства Кэти собирала кукол. Она всегда хотела быть похожей на них. Но в средней школе девушка перестала носить свой любимый цвет, потому что хотела выглядеть, как все ее одноклассники. Кэти вернулась к розовому после того, как окончила школу. Девушка переживает, что ее внешний вид шокирует людей, поэтому она не сможет найти себе парня.