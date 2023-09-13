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Живая Барби боится не найти себе парня! Вот какие проблемы у любительницы розового цвета

13 сентября 2023 16:38
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Кэти Лавдей всегда одевается только в розовое. Девушка отказывается носить любой другой цвет, но теперь она переживает, что не сможет найти себе парня из-за образа жизни в стиле Барби.

Как сообщает The Mirror, с самого детства Кэти собирала кукол. Она всегда хотела быть похожей на них. Но в средней школе девушка перестала носить свой любимый цвет, потому что хотела выглядеть, как все ее одноклассники. Кэти вернулась к розовому после того, как окончила школу. Девушка переживает, что ее внешний вид шокирует людей, поэтому она не сможет найти себе парня.

Живая Барби боится не найти себе парня! Вот какие проблемы у любительницы розового цвета-1

Фото: The Nachedeu

Во время карантина в 2020 году Кэти призналась, что ее любовь к розовому цвету превратилась в «пристрастие».

Она размышляла: «Я помню, что во время изоляции у меня было так много свободного времени, что я просто чувствовала, что хочу начать больше выражать себя. Даже добавив в свой макияж малейшие акценты розового цвета, моя уверенность возросла, и я почувствовала себя намного лучше. Я вернула себе индивидуальность».

Живая Барби боится не найти себе парня! Вот какие проблемы у любительницы розового цвета-4

Фото: pexels.com

Кэти каждый месяц тратит 70 % своей зарплаты на розовую одежду и отказывается носить что-то другое. Также девушка каждый вечер пересматривает все мультфильмы про Барби и оттуда черпает вдохновение для собственного образа.

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