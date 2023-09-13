Живая Барби боится не найти себе парня! Вот какие проблемы у любительницы розового цвета

Кэти Лавдей всегда одевается только в розовое. Девушка отказывается носить любой другой цвет, но теперь она переживает, что не сможет найти себе парня из-за образа жизни в стиле Барби.
Как сообщает The Mirror, с самого детства Кэти собирала кукол. Она всегда хотела быть похожей на них. Но в средней школе девушка перестала носить свой любимый цвет, потому что хотела выглядеть, как все ее одноклассники. Кэти вернулась к розовому после того, как окончила школу. Девушка переживает, что ее внешний вид шокирует людей, поэтому она не сможет найти себе парня.
Во время карантина в 2020 году Кэти призналась, что ее любовь к розовому цвету превратилась в «пристрастие».
Она размышляла: «Я помню, что во время изоляции у меня было так много свободного времени, что я просто чувствовала, что хочу начать больше выражать себя. Даже добавив в свой макияж малейшие акценты розового цвета, моя уверенность возросла, и я почувствовала себя намного лучше. Я вернула себе индивидуальность».
Кэти каждый месяц тратит 70 % своей зарплаты на розовую одежду и отказывается носить что-то другое. Также девушка каждый вечер пересматривает все мультфильмы про Барби и оттуда черпает вдохновение для собственного образа.
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