День рождения советского гранёного стакана отмечают 11 сентября. Чем ещё известна эта дата?

11 сентября отмечают день рождения советского граненого стакана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно в этот день 80 лет назад в 1943 году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый граненый стакан. Образ этой прочной и удобной тары уже давно стал для многих из нас чем-то родным и привычным.