Прямой эфир

День рождения советского гранёного стакана отмечают 11 сентября. Чем ещё известна эта дата?

11 сентября 2023 06:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

11 сентября отмечают день рождения советского граненого стакана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно в этот день 80 лет назад в 1943 году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый граненый стакан. Образ этой прочной и удобной тары уже давно стал для многих из нас чем-то родным и привычным.

День рождения советского гранёного стакана отмечают 11 сентября. Чем ещё известна эта дата?-1

Авторство проекта негласно принадлежит Вере Мухиной, получившей известность благодаря другой своей работе в духе социалистического реализма – монументу «Рабочий и колхозница».

День рождения советского гранёного стакана отмечают 11 сентября. Чем ещё известна эта дата?-4

Граненый стакан выработан методом прессования. Такие стаканы использовали в заведениях общественного питания – в столовых, в кафе. Его широкий ободок позволял хорошо мыть стакан в посудомоечных машинах. К тому же из-за применения в производстве обжига стаканы были очень прочные.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
8 сентября – Международный день солидарности журналистов. Вот чем ещё известна эта дата
08 сентября 2023 06:40

8 сентября – Международный день солидарности журналистов. Вот чем ещё известна эта дата

Девушка получала зарплату из 16 работ и ни разу там не появилась. Как такое возможно?
07 сентября 2023 15:01

Девушка получала зарплату из 16 работ и ни разу там не появилась. Как такое возможно?

Шеф-повар со звездой Мишлен рассказал, как правильно готовить омлет
07 сентября 2023 14:16

Шеф-повар со звездой Мишлен рассказал, как правильно готовить омлет