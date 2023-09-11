День рождения советского гранёного стакана отмечают 11 сентября. Чем ещё известна эта дата?
11 сентября отмечают день рождения советского граненого стакана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно в этот день 80 лет назад в 1943 году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый граненый стакан. Образ этой прочной и удобной тары уже давно стал для многих из нас чем-то родным и привычным.
Авторство проекта негласно принадлежит Вере Мухиной, получившей известность благодаря другой своей работе в духе социалистического реализма – монументу «Рабочий и колхозница».
Граненый стакан выработан методом прессования. Такие стаканы использовали в заведениях общественного питания – в столовых, в кафе. Его широкий ободок позволял хорошо мыть стакан в посудомоечных машинах. К тому же из-за применения в производстве обжига стаканы были очень прочные.
Подробности в видеоматериале.