В память о возлюбленном девушка стала похожей на Барби. Фото до и после
Модель из Бразилии потратила сотни тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожей на Барби.
По информации Caters News Agency, 24-летняя Дженнифер хочет стать похожей на куклу в память о возлюбленном. Девушка стала одержима превращением себя в Барби после того, как ее парень два года назад умер от лейкемии.
Первую пластическую операцию Дженнифер сделала в 17 лет, чтобы побороть комплексы, которые остались после школы. Девушка принимала участие в модном показе известного бренда и после него познакомилась с парнем по имени Келсо – он был двойником куклы Кена. Дженнифер влюбилась.
Фото: JENNIFER PAMPLONA / CATERS NEWS
В 2015 году Келсо умер. Ему было 20 лет. После смерти парня Дженнифер впала в депрессию. По ее словам, единственный способ, который мог сделать ее счастливой – это пластическая хирургия и превращение в Барби.
Девушка удалила четыре ребра, сделал липосакцию, ринопластику, увеличила губы, бедра и многое другое. На операции она потратила уже больше 100 тысяч долларов.
«Это мой способ любить себя, он очень помог мне в личной жизни и карьере, это было лучшее решение, которое я приняла в своей жизни».
Дженнифер говорит, что столкнулась с негативом со стороны семьи и друзей, которые шокированы тем, как она выглядит и думали, что ей нужно прекратить делать операции.
«Я выглядела иначе после моих операций. Когда мои мама и бабушка увидели меня, они не узнали меня – это было действительно шоком для них, но для себя я была прекрасна».
Девушку стали приглашать в телешоу и сниматься в клипах. Теперь ей заинтересовалось агентство, которое хочет пригласить Дженнифер в реалити.
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