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В память о возлюбленном девушка стала похожей на Барби. Фото до и после

12 сентября 2019 09:52
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Модель из Бразилии потратила сотни тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожей на Барби.    

По информации Caters News Agency, 24-летняя Дженнифер хочет стать похожей на куклу в память о возлюбленном. Девушка стала одержима превращением себя в Барби после того, как ее парень два года назад умер от лейкемии.   

Первую пластическую операцию Дженнифер сделала в 17 лет, чтобы побороть комплексы, которые остались после школы. Девушка принимала участие в модном показе известного бренда и после него познакомилась с парнем по имени Келсо – он был двойником куклы Кена. Дженнифер влюбилась.   

В память о возлюбленном девушка стала похожей на Барби. Фото до и после-1

Фото: JENNIFER PAMPLONA / CATERS NEWS  

В 2015 году Келсо умер. Ему было 20 лет. После смерти парня Дженнифер впала в депрессию. По ее словам, единственный способ, который мог сделать ее счастливой – это пластическая хирургия и превращение в Барби.   

Девушка удалила четыре ребра, сделал липосакцию, ринопластику, увеличила губы, бедра и многое другое. На операции она потратила уже больше 100 тысяч долларов.   

«Это мой способ любить себя, он очень помог мне в личной жизни и карьере, это было лучшее решение, которое я приняла в своей жизни».   

В память о возлюбленном девушка стала похожей на Барби. Фото до и после-4

Фото: CATERS NEWS

Дженнифер говорит, что столкнулась с негативом со стороны семьи и друзей, которые шокированы тем, как она выглядит и думали, что ей нужно прекратить делать операции.   

«Я выглядела иначе после моих операций. Когда мои мама и бабушка увидели меня, они не узнали меня – это было действительно шоком для них, но для себя я была прекрасна».   

Девушку стали приглашать в телешоу и сниматься в клипах. Теперь ей заинтересовалось агентство, которое хочет пригласить Дженнифер в реалити.   

Японка сделала 300 косметических операций и не собирается останавливаться.   

Все потому, что мама назвала её некрасивой (читать далее).   

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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