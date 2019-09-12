В память о возлюбленном девушка стала похожей на Барби. Фото до и после

Модель из Бразилии потратила сотни тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожей на Барби. По информации Caters News Agency, 24-летняя Дженнифер хочет стать похожей на куклу в память о возлюбленном. Девушка стала одержима превращением себя в Барби после того, как ее парень два года назад умер от лейкемии. Первую пластическую операцию Дженнифер сделала в 17 лет, чтобы побороть комплексы, которые остались после школы. Девушка принимала участие в модном показе известного бренда и после него познакомилась с парнем по имени Келсо – он был двойником куклы Кена. Дженнифер влюбилась.

Фото: JENNIFER PAMPLONA / CATERS NEWS

В 2015 году Келсо умер. Ему было 20 лет. После смерти парня Дженнифер впала в депрессию. По ее словам, единственный способ, который мог сделать ее счастливой – это пластическая хирургия и превращение в Барби. Девушка удалила четыре ребра, сделал липосакцию, ринопластику, увеличила губы, бедра и многое другое. На операции она потратила уже больше 100 тысяч долларов. «Это мой способ любить себя, он очень помог мне в личной жизни и карьере, это было лучшее решение, которое я приняла в своей жизни».

Фото: CATERS NEWS