Девушка с лишним весом стала самой известной моделью Великобритании

Как сообщает The Mirror, Алишу оскорбляли дети в школе, которые называли ее толстой и заставляли чувствовать себя лишней в классе. Когда девушка пошла в среднюю школу, она начала ограничивать себя в еде, из-за чего сильно похудела. Но одноклассники не переставали издеваться и начали говорить Алише, что она слишком худая.

В школе одноклассники дразнили Алишу Коуи из-за лишнего веса. Но она не сдалась, похудела и стала одной из самых успешных моделей в Великобритании.

В 13 лет Алишу начали обливать горячими напитками в столовой и бросали в нее камни по дороге домой. В какой-то момент все стало настолько плохо, что девушка ходила в школу с 10:00 до 14:00 и сидела в отдельной комнате, чтобы учиться.

«У меня были анорексия, депрессия и беспокойство одновременно. Очень грустно оглядываться назад. В день я ела на 300 калорий, и издевательства определенно усугубили мою анорексию», – рассказала Алиша.

Когда девушка выросла, то поняла, что хулиганы издевались не потому что она некрасивая, а потому что этим детям не хватало любви, понимания и заботы. Алиша сказала, что всегда хотела быть моделью, но никогда не думала, что это может быть работой. Сейчас 23-летняя девушка участвует в конкурсах красоты, она стала одной из самых успешных в Британии, выиграв два крупнейших титула.

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