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День шарлоток и осенних пирогов отмечают 13 сентября. Вот чем ещё известна эта дата

13 сентября 2023 06:35
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13 сентября отмечают вкуснейший осенний праздник уюта и тепла – День шарлоток и осенних пирогов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осень щедро одаривает нас урожаем: сочные яблоки, груши, тыквы, орехи, ягоды и многие другие дары природы. Все эти богатства становятся главными героями осенних пирогов.

День шарлоток и осенних пирогов отмечают 13 сентября. Вот чем ещё известна эта дата-1

Сочетание сладких фруктов, нежных ягод и хрустящего орехового аромата создают неповторимый вкус, который олицетворяет дух осени. Приготовление осенних пирогов – это настоящее удовольствие. Нарезание свежих фруктов, раскатывание теста, ароматная выпечка – все это создает домашний уют и часто становится семейным ритуалом, объединяющим целые поколения и создающим незабываемые моменты.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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