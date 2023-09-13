День шарлоток и осенних пирогов отмечают 13 сентября. Вот чем ещё известна эта дата

13 сентября отмечают вкуснейший осенний праздник уюта и тепла – День шарлоток и осенних пирогов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осень щедро одаривает нас урожаем: сочные яблоки, груши, тыквы, орехи, ягоды и многие другие дары природы. Все эти богатства становятся главными героями осенних пирогов.
Сочетание сладких фруктов, нежных ягод и хрустящего орехового аромата создают неповторимый вкус, который олицетворяет дух осени. Приготовление осенних пирогов – это настоящее удовольствие. Нарезание свежих фруктов, раскатывание теста, ароматная выпечка – все это создает домашний уют и часто становится семейным ритуалом, объединяющим целые поколения и создающим незабываемые моменты.
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