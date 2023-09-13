День шарлоток и осенних пирогов отмечают 13 сентября. Вот чем ещё известна эта дата

13 сентября отмечают вкуснейший осенний праздник уюта и тепла – День шарлоток и осенних пирогов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осень щедро одаривает нас урожаем: сочные яблоки, груши, тыквы, орехи, ягоды и многие другие дары природы. Все эти богатства становятся главными героями осенних пирогов.