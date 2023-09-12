12 сентября – Международный день вязания крючком. Вот чем ещё известна эта дата

12 сентября отмечается творческий праздник – Международный день вязания крючком, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Существует мнение, что эта техника вязания имеет древнюю историю, но документально подтверждается то, что она появилась и получила распространение только в начале XIX века.

При этом популярность вязание крючком завоевало сразу во всех слоях общества. Это увлечение не обошло стороной даже представительниц королевских фамилий. Кроме того, что вязание крючком позволяет создавать красивые, уникальные разнообразные предметы (сумки, платья, пояса, салфетки и даже пальто), это увлечение благотворно сказывается и на эмоциональном состоянии, позволяет отвлечься от повседневных проблем, расслабиться и снять стресс. Вязание способствует тренировке внимания и зрительной памяти, а результат творческой деятельности позволяет поднять самооценку.