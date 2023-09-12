Прямой эфир

12 сентября – Международный день вязания крючком. Вот чем ещё известна эта дата

12 сентября 2023 06:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

12 сентября отмечается творческий праздник – Международный день вязания крючком, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Существует мнение, что эта техника вязания имеет древнюю историю, но документально подтверждается то, что она появилась и получила распространение только в начале XIX века.

12 сентября – Международный день вязания крючком. Вот чем ещё известна эта дата-1

При этом популярность вязание крючком завоевало сразу во всех слоях общества. Это увлечение не обошло стороной даже представительниц королевских фамилий. Кроме того, что вязание крючком позволяет создавать красивые, уникальные разнообразные предметы (сумки, платья, пояса, салфетки и даже пальто), это увлечение благотворно сказывается и на эмоциональном состоянии, позволяет отвлечься от повседневных проблем, расслабиться и снять стресс. Вязание способствует тренировке внимания и зрительной памяти, а результат творческой деятельности позволяет поднять самооценку.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
День рождения советского гранёного стакана отмечают 11 сентября. Чем ещё известна эта дата?
11 сентября 2023 06:26

День рождения советского гранёного стакана отмечают 11 сентября. Чем ещё известна эта дата?

8 сентября – Международный день солидарности журналистов. Вот чем ещё известна эта дата
08 сентября 2023 06:40

8 сентября – Международный день солидарности журналистов. Вот чем ещё известна эта дата

Девушка получала зарплату из 16 работ и ни разу там не появилась. Как такое возможно?
07 сентября 2023 15:01

Девушка получала зарплату из 16 работ и ни разу там не появилась. Как такое возможно?