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Скинни носят старомодные, а классику – консервативные. Посмотрите, что говорят джинсы о человеке

30 июня 2023 14:06
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Эксперты полагают, что стиль, который выбирает для себя человек, может многое рассказать о его личности. Проверьте, сработает ли этот трюк с вашим фасоном джинсов.

Скинни носят старомодные, а классику – консервативные. Посмотрите, что говорят джинсы о человеке-1

Фото: Pixabay

Нравятся скинни, клеш или вы за классику? Стилист объяснил изданию The Sun, что джинсы могут рассказать о человеке.

Клеш

Скинни носят старомодные, а классику – консервативные. Посмотрите, что говорят джинсы о человеке-4

Фото: pinterest.com 

Этот джинсовый фасон выбирают креативные и уверенные в себе личности. Такая модель помогает почувствовать себя супергероем. Вы из тех людей, которые считают себя смелыми, когда уверены в одежде.

Рваные

Такие джинсы символизируют сопротивление. Вы обожаете быть в центре внимания и выделяться из толпы. Стилист считает, что рваные брюки – признак индивидуальности, вне зависимости от того, надеты они с футболкой или каблуками. 

С высокой посадкой

Вы цените удобство, комфорт и носите только то, что вам нравится. Джинсы с высокой талией позволяют вам чувствовать себя  уверенно на протяжении дня.

С низкой посадкой

Скинни носят старомодные, а классику – консервативные. Посмотрите, что говорят джинсы о человеке-7

Фото: yapokupayu.ru

Вы раб трендов, потому что в 2023 году джинсы с низкой посадкой очень популярны. Вам нравится идти в ногу со временем и выглядеть современно. Ношение какой-либо вещи в течение длительного времени – неотъемлемая часть идентичности. При этом вы никогда не боитесь пробовать что-то новое.

Скинни

Узкие джинсы сегодня считаются старомодными. Если любите скинни, то вы леди, которая предпочитает сливаться с другими и не любит перемен. Изменения могут быть сложными, но зачастую очень полезными – пробуйте!

Прямые

Скинни носят старомодные, а классику – консервативные. Посмотрите, что говорят джинсы о человеке-10

Фото: SHEIN

Отражают вашу смелую индивидуальность. Вы традиционны, иногда консервативны и не боитесь выделяться. Несмотря на это, такие женщины обожают быть в центре внимания.

Мом

Скинни носят старомодные, а классику – консервативные. Посмотрите, что говорят джинсы о человеке-13

Фото: shoppingschool.ru

Вы расслаблены и веселы. Модели джинсов с высокой талией и более свободной посадкой вокруг бедер и ног позволяют вам быть готовыми ко всему. Скорее всего, вы дама, которая все всегда успевает.

Джеггинсы

Вероятнее всего, вы домашний человек и любите комфорт и легкость во всем, в том числе и в одежде. А еще стремитесь извлечь максимум из всего в жизни.

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# Одежда # калейдоскоп # Фотофакт

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