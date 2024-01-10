Женщину напугал собственный диагноз, и она похудела на 57 килограммов

45-летняя женщина начала набирать вес в 11 лет после того, как потеряла отца. Чтобы заглушить боль, она ела чипсы, шоколад и другие сладости. Лишний вес приходил быстро, вскоре стало тяжело выбирать одежду, а в школе над девочкой издевались одноклассники, сообщает Lenta.ru.

Но все изменилось после того, как женщина попала в больницу с подозрением на рак. Врачи обнаружили в ее теле огромную опухоль, но не могли удалить ее из-за лишнего веса. Когда она вернулась домой, твердо решила похудеть. Женщина обратилась к специалистам, перестала есть вредную еду, начала готовить полезные блюда дома. Со временем у нее пропало желание перекусывать между приемами пищи, и жир стал быстро уходить. Благодаря этому ей удалось похудеть на 57 килограммов. Сейчас женщина сама работает в организации по снижению веса и помогает людям проститься с лишними килограммами.

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