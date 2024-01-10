Четыре этих продукта из IT-сферы названы провальными в 2023 году

Издание о технологиях Engadget назвало самые провальные продукты в IT-сфере в 2023 году.

Первым провалом года назвали социальную сеть Twitter, которую переименовали в X после приобретения Илоном Маском. Engadget считает этот ресурс самой хаотичной социальной сетью в интернете, пишет Lenta.ru. В число провалов вошел планшет Microsoft Surface – он продавался безуспешно.

Выставка видеоигр E3, которую окончательно закрыли в 2023 году также числится в списке. Соседствует с ней индустрия криптовалют. А все из-за того, что много людей, которые связали свою деятельность с этой сферой, либо находятся в тюрьме, либо ожидают суда за мошенничество.

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