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Этот завтрак лучше оставить на ужин – какие продукты нельзя есть по утрам

15 декабря 2023 07:34
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Врач-кардиолог, специалист по правильному питанию Александра Заховаева призвала отказаться от популярного завтрака.

Этот завтрак лучше оставить на ужин – какие продукты нельзя есть по утрам-1


Фото: Рixabay

Этот продукт содержит много кисломолочных бактерий, но сразу после пробуждения не приносит пользы. Утром в желудке содержится так много соляной кислоты, что полезные бактерии могут в ней не выжить, а следовательно продукт потеряет свою эффективность, передает слова врача Lenta.ru.

Речь идет о йогурте и других кисломолочных продуктах. Их можно есть как минимум через два часа после завтрака, а лучше всего употребить вечером. А вот, к примеру, творог кардиолог назвала отличным завтраком. Он помогает контролировать аппетит, насыщает организм необходимыми для мышечной массы аминокислотами, а также способен поддерживать здоровый вес.

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# Завтрак # калейдоскоп

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