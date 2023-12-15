Этот завтрак лучше оставить на ужин – какие продукты нельзя есть по утрам

Этот продукт содержит много кисломолочных бактерий, но сразу после пробуждения не приносит пользы. Утром в желудке содержится так много соляной кислоты, что полезные бактерии могут в ней не выжить, а следовательно продукт потеряет свою эффективность, передает слова врача Lenta.ru.

Речь идет о йогурте и других кисломолочных продуктах. Их можно есть как минимум через два часа после завтрака, а лучше всего употребить вечером. А вот, к примеру, творог кардиолог назвала отличным завтраком. Он помогает контролировать аппетит, насыщает организм необходимыми для мышечной массы аминокислотами, а также способен поддерживать здоровый вес.

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