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Девушка похудела на 54 килограмма с помощью одного простого блюда

11 декабря 2023 08:06
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Девушка рассказала в социальных сетях о том, что похудела с помощью одного блюда, которое может понравиться не всем.

Девушка похудела на 54 килограмма с помощью одного простого блюда-1


Фото: Рixabay

Ранее дама весила 117 килограммов и решила начать худеть. Она стала вести активный образ жизни и следить за питанием. Блогер заявила, что ела на обед одно и то же диетическое блюдо, пишет The Sun. И с его помощью смогла сбросить 54 лишних килограмма.

Похудевшая девушка не уверена, что многим придется по вкусу ее блюдо. Но ежедневно она съедала по 200 граммов говяжьего фарша, полбанки темной фасоли и сыр. Ее подписчики были удивлены, но многие писали, что им также приходилось на диетах есть одно и то же блюдо.

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# Еда # калейдоскоп

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