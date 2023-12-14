Гость ресторана не получил приз за огромное съеденное блюдо из-за листьев салата

Суть состязания такова: гостю нужно съесть блюдо, в котором 4 500 калорий, и получить за это приз – 50 фунтов стерлингов [около 206 белорусских рублей – прим. ред.]. Мужчине показалось, что он сможет справиться с этой задачей и получит деньги, пишет The Daily Star.

Он быстро смог съесть бифштекс, окорок, четыре сосиски, три куриных крыла и одну грудку, а также чизбургер. Мужчина уже надеялся на приз, но не съел грибы и листья салата, которые также лежали на тарелке. В заведении посчитали, что едок не справился с заданием, и победителем его не назвали.