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Гость ресторана не получил приз за огромное съеденное блюдо из-за листьев салата

14 декабря 2023 12:00
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Житель Англии пришел в ресторан, чтобы поучаствовать в необычном конкурсе на поедание огромного блюда.

Гость ресторана не получил приз за огромное съеденное блюдо из-за листьев салата-1


Фото: The Daily Star

Суть состязания такова: гостю нужно съесть блюдо, в котором 4 500 калорий, и получить за это приз – 50 фунтов стерлингов [около 206 белорусских рублей прим. ред.]. Мужчине показалось, что он сможет справиться с этой задачей и получит деньги, пишет The Daily Star.

Он быстро смог съесть бифштекс, окорок, четыре сосиски, три куриных крыла и одну грудку, а также чизбургер. Мужчина уже надеялся на приз, но не съел грибы и листья салата, которые также лежали на тарелке. В заведении посчитали, что едок не справился с заданием, и победителем его не назвали.

Гость ресторана не получил приз за огромное съеденное блюдо из-за листьев салата-4


Фото: The Daily Star

Мужчина поделился историей в социальных сетях и получил поддержку от большинства подписчиков, которые написали, что ресторан должен был отдать приз англичанину. Однако владелец ресторана считает, что правила одинаковы для всех. И главное условие конкурса – съесть все содержимое большой тарелки. Директор даже удивился, почему мужчина не смог доесть грибочки и листья салата, тем более он так мечтал выиграть.

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# Еда # калейдоскоп

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