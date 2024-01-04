Когда убирать новогоднюю ёлку – рассказываем о советах врачей и приметах

Если у вас есть новогодняя елка, то наверняка задумывались, когда ее нужно убирать. Разобрались, когда можно это делать и что учитывать.



Фото: Рixabay

В дореволюционной России считалось, что елку необходимо убирать до праздника Крещения. А все потому, что в те времена церковный календарь считался руководством для всех семейных праздников, пишет «Вести-Томск». По фэн-шую елка должна стоять до китайского Нового года, который празднуют в феврале. Есть поверье, что новогоднее дерево нужно убирать не раньше Старого Нового года – 14 января. Считается, что до наступления праздника по старому стилю елка отдает хорошую энергетику и способствует гармоничным и счастливым отношениям с близкими.



Фото: Рixabay