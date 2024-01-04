Когда убирать новогоднюю ёлку – рассказываем о советах врачей и приметах

Если у вас есть новогодняя елка, то наверняка задумывались, когда ее нужно убирать. Разобрались, когда можно это делать и что учитывать.
Если у вас есть новогодняя елка, то наверняка задумывались, когда ее нужно убирать. Разобрались, когда можно это делать и что учитывать.
Фото: Рixabay
В дореволюционной России считалось, что елку необходимо убирать до праздника Крещения. А все потому, что в те времена церковный календарь считался руководством для всех семейных праздников, пишет «Вести-Томск». По фэн-шую елка должна стоять до китайского Нового года, который празднуют в феврале.
Есть поверье, что новогоднее дерево нужно убирать не раньше Старого Нового года – 14 января. Считается, что до наступления праздника по старому стилю елка отдает хорошую энергетику и способствует гармоничным и счастливым отношениям с близкими.
Фото: Рixabay
А медики советуют убирать елку сразу после православного Рождества, если в доме есть аллергики. Руководствуются они тем, что чем дольше дерево стоит, тем больше пыли на нем собирается.
Если верить приметам, то живую ель нужно немедленно убирать, если на кончиках веток появились пятна коричневого цвета. Люди считали, что в этом случае дерево впитало в себя много негатива. А если вы заметили, что в комнате никого нет, а игрушки падают сами по себе, то это значит, что домовой требует скорее избавиться от новогоднего древа. Если расслоился ствол елки и она стоит неустойчиво, это тоже повод незамедлительно ее убирать.
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