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Медик рассказал, какой группе людей опасно находиться на сильном морозе

04 января 2024 13:36
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Мороз негативно влияет на состояние здоровья некоторых людей с различными заболеваниями.

Медик рассказал, какой группе людей опасно находиться на сильном морозе-1


Фото: Рixabay

В частности люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, в зоне риска, считает кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев. Гипертоники, люди с артериальной гипертензией, с проявлениями транзиторных ишемических атак и те, кто перенес инфаркт сильнее подвержены влиянию морозов, сообщает ТАСС.

Страдающим этими заболеваниями медик советует не торопиться с уборкой снега и делать перерывы после каждых трех-четырех минут работы. В метро этим людям не стоит двигаться по эскалаторам, так как из-за резкого перепада температур в переходе и на улице, можно почувствовать себя нехорошо.

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# Медицина # калейдоскоп

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