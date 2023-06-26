Женщина познакомилась с будущим мужем на собственной свадьбе
Жизнь очень непредсказуемая и неожиданная. Никогда не знаешь, когда встретишь своего любимого человека и при каких обстоятельствах. Но важно помнить, что встреча с ним – это только начало отношений, и мы должны уметь работать над ними и даже порою чем-то жертвовать.
Как сообщает Daily Mirror, стала популярна новость о том, что жительница Великобритании встретила будущего мужа на собственной свадьбе и позже выступила в роли донора почки для него. Еще в 2011 году невеста Керри Суинтон понятия не имела, что встретит любовь всей своей жизни, когда выходила замуж за другого мужчину, и что в итоге она спасет ему жизнь.
Во время торжества, на которые было приглашено 110 гостей, она познакомилась с 20-летним другом своего бывшего мужа Марком Тейлором, который даже снялся на их свадебных фотографиях. Брак 46-летней женщины в распался, и в январе 2015 года она подала на развод. Керри ходила на свидания и имела краткосрочные отношения, но в итоге решила, что хочет остаться одинокой.
Однако все изменилось, когда четыре года спустя она искала местного «мужчину с фургоном», чтобы перевезти ее пианино, и наткнулась на Марка. Керри наняла этого мужчину. Она рассказала: «Мы говорили об отношениях, и он упомянул, что встречается с кем-то. Мы хорошо пообщались, и на этом все».
Через неделю они разговаривали почти каждый день, и вдруг он появился с букетом цветов. А в ноябре 2020 года влюбленные съехались. Но все резко изменилось, когда в декабре 2021 года у Марка возникла почечная недостаточность из-за генетического заболевания. Керри очень забеспокоилась здоровьем возлюбленного. Но потом оказалось, она идеально подходит, чтобы стать донором и спасти жизнь своем у избраннику.
Керри сказала: «Я никогда не думала, что мужчина, которого я встретила на своей свадьбе, станет моей идеальной парой».
К счастью, операция прошла успешно, и они выздоровели дома, а через шесть месяцев вернулись к работе. Марк сказал: «Я обязан ей всем миром. Она дает мне еще один шанс на жизнь».
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