Женщина познакомилась с будущим мужем на собственной свадьбе

Жизнь очень непредсказуемая и неожиданная. Никогда не знаешь, когда встретишь своего любимого человека и при каких обстоятельствах. Но важно помнить, что встреча с ним – это только начало отношений, и мы должны уметь работать над ними и даже порою чем-то жертвовать. Как сообщает Daily Mirror, стала популярна новость о том, что жительница Великобритании встретила будущего мужа на собственной свадьбе и позже выступила в роли донора почки для него. Еще в 2011 году невеста Керри Суинтон понятия не имела, что встретит любовь всей своей жизни, когда выходила замуж за другого мужчину, и что в итоге она спасет ему жизнь.

Фото: pexels.com

Во время торжества, на которые было приглашено 110 гостей, она познакомилась с 20-летним другом своего бывшего мужа Марком Тейлором, который даже снялся на их свадебных фотографиях. Брак 46-летней женщины в распался, и в январе 2015 года она подала на развод. Керри ходила на свидания и имела краткосрочные отношения, но в итоге решила, что хочет остаться одинокой. Однако все изменилось, когда четыре года спустя она искала местного «мужчину с фургоном», чтобы перевезти ее пианино, и наткнулась на Марка. Керри наняла этого мужчину. Она рассказала: «Мы говорили об отношениях, и он упомянул, что встречается с кем-то. Мы хорошо пообщались, и на этом все».

Фото: pexels.com