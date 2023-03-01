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Как по фотографии узнать, что мужчина вам изменяет? История одной из обманутых

01 марта 2023 12:32
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Говорят, что ревность без причины – это признак низкой самооценки. Но иногда такая теорема не работает, особенно, если есть улики, что твой возлюбленный все-таки ведет двойную жизнь.

Как по фотографии узнать, что мужчина вам изменяет? История одной из обманутых-1

Фото: pixabay.com

Как рассказало издание The Mirror, девушка никогда не подозревала, что ей изменяет муж. У них были доверительные отношения, и пара уже давно была вместе. Но в один день мужчина решил сходить с друзьями отдохнуть, сказав, что переночует в отеле, так как не хочет будить жену поздней ночью.

Также супруг пообещал, что будет присылать фотоотчет, где он находится. Так что признаков подозревать его в неверности нет. Но не тут-то было. Вечером мужчина действительно прислал жене фотографию. На снимке он находился в ванной. Но жена сразу поняла, что ее супруг с другой женщиной.

Как по фотографии узнать, что мужчина вам изменяет? История одной из обманутых-4

Фото: pexels.com

Как? Секрет прост. Она на фоне увидела выпрямитель для волос, который в отеле не предусмотрен. Нетрудно было догадаться, что ее возлюбленный с другой. Теперь пара в разводе.

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# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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