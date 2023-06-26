Это заставляет вас тратить больше. Какие уловки используют рестораторы в меню?

Замечали ситуацию, когда счет в заведении выходит выше, чем вы предполагали? Это может быть связано с некоторыми уловками, которые придумывают рестораторы, чтобы заставить посетителей платить больше.
Замечали ситуацию, когда счет в заведении выходит выше, чем вы предполагали? Это может быть связано с некоторыми уловками, которые придумывают рестораторы, чтобы заставить посетителей платить больше.
Фото: Pixabay
О методах, из-за которых вы платите больше рассказывает эксперт, пишет The Sun. Обратите внимание на эти пункты во время своего следующего посещения ресторана.
Использование цвета в своих меню помогает ресторанам тонко влиять на выбор гостей. Эксперт уточнил, что теплые оттенки, такие как красный и желтый, могут вызвать еще большее чувство голода, а значит – заставляют заказывать несколько блюд.
Обычно в меню дорогие блюда размещают с еще более дорогими вариантами. Когда человек видит такое соседство, то с большей вероятности выберет менее дорогое и посчитает, что предложение выгодное.
Фото: nedorogoy.site
Сложные шрифты замедляют чтение меню гостем, что способствует более глубокому взаимодействию с описаниями блюд. Это приводит к тому, что в подсознании человека повышается эксклюзивность и ценность определенных позиций, тем самым вдохновляет на возможность потратить больше.
Меню без знаков валюты может стимулировать высокие расходы, поскольку цены кажутся менее пугающими. Поэтому эксперты советуют внимательно смотреть на стоимость, даже если рядом нет символа валюты.
Фото: Pixabay
Яркие описания блюд могут создать привлекательный образ в подсознании гостей. Благодаря этому они с большей вероятностью сделают заказ на то или иное блюдо.
Рестораны выделяют те блюда, которые приносят больше прибыли, с помощью разных дизайнерских подсказок. Это привлекает клиентов и играет решающую роль в их выборе.
Фото: Pixabay
Чтобы сохранить интригу, в меню редко бывают фото. Иногда можно встретить изображения лишь некоторых блюд. Это делает их более привлекательными для глаз посетителей.
Читайте также:
Первое свидание закончилось побегом из ресторана. Мужчина не захотел платить за ломтик сыра
Просто нравится. Женщина моет посуду в ресторане и ездит на работу на Bentley
Женщина убежала из ресторана, потому что её мужчина требовал оплатить их совместный с родителями ужин