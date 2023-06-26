Это заставляет вас тратить больше. Какие уловки используют рестораторы в меню?

Замечали ситуацию, когда счет в заведении выходит выше, чем вы предполагали? Это может быть связано с некоторыми уловками, которые придумывают рестораторы, чтобы заставить посетителей платить больше.

О методах, из-за которых вы платите больше рассказывает эксперт, пишет The Sun. Обратите внимание на эти пункты во время своего следующего посещения ресторана.

Цвет

Использование цвета в своих меню помогает ресторанам тонко влиять на выбор гостей. Эксперт уточнил, что теплые оттенки, такие как красный и желтый, могут вызвать еще большее чувство голода, а значит – заставляют заказывать несколько блюд.

Цены

Обычно в меню дорогие блюда размещают с еще более дорогими вариантами. Когда человек видит такое соседство, то с большей вероятности выберет менее дорогое и посчитает, что предложение выгодное.

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