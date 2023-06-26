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Это заставляет вас тратить больше. Какие уловки используют рестораторы в меню?

26 июня 2023 09:50
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Замечали ситуацию, когда счет в заведении выходит выше, чем вы предполагали? Это может быть связано с некоторыми уловками, которые придумывают рестораторы, чтобы заставить посетителей платить больше.

Это заставляет вас тратить больше. Какие уловки используют рестораторы в меню? -1

Фото: Pixabay

О методах, из-за которых вы платите больше рассказывает эксперт, пишет The Sun. Обратите внимание на эти пункты во время своего следующего посещения ресторана.

Цвет

Использование цвета в своих меню помогает ресторанам тонко влиять на выбор гостей. Эксперт уточнил, что теплые оттенки, такие как красный и желтый, могут вызвать еще большее чувство голода, а значит заставляют заказывать несколько блюд. 

Цены

Обычно в меню дорогие блюда размещают с еще более дорогими вариантами. Когда человек видит такое соседство, то с большей вероятности выберет менее дорогое и посчитает, что предложение выгодное.

Трудночитаемый шрифт

Это заставляет вас тратить больше. Какие уловки используют рестораторы в меню? -4

Фото: nedorogoy.site

Сложные шрифты замедляют чтение меню гостем, что способствует более глубокому взаимодействию с описаниями блюд. Это приводит к тому, что в подсознании человека повышается эксклюзивность и ценность определенных позиций, тем самым вдохновляет на возможность потратить больше.

Отсутствие символов валюты

Меню без знаков валюты может стимулировать высокие расходы, поскольку цены кажутся менее пугающими. Поэтому эксперты советуют внимательно смотреть на стоимость, даже если рядом нет символа валюты. 

Описательный язык

Это заставляет вас тратить больше. Какие уловки используют рестораторы в меню? -7

Фото: Pixabay

Яркие описания блюд могут создать привлекательный образ в подсознании гостей. Благодаря этому они с большей вероятностью сделают заказ на то или иное блюдо.

Акцент на определенных позициях

Рестораны выделяют те блюда, которые приносят больше прибыли, с помощью разных дизайнерских подсказок. Это привлекает клиентов и играет решающую роль в их выборе.

Это заставляет вас тратить больше. Какие уловки используют рестораторы в меню? -10

Фото: Pixabay

Чтобы сохранить интригу, в меню редко бывают фото. Иногда можно встретить изображения лишь некоторых блюд. Это делает их более привлекательными для глаз посетителей. 

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# Ресторан # калейдоскоп # Фотофакт

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