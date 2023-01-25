Девушка вынудила мужа обеспечивать её в случае развода. Вот почему

Для некоторых пар брак – это новая глава в отношениях. Однако к такому союзу все относятся по-разному. Например, героиня этой истории решила для себя, что главное – это уверенность в завтрашнем дне. Девушка с ником Lil Ink Queen опубликовала в своем TikTok видео, где рассказала, что вышла замуж только при одном условии: в случае развода возлюбленный будет ее обеспечивать еще на протяжении 15 лет.

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Блогерша поделилась, что у супруга было всего лишь одно условие: его жена больше не должна работать. Поэтому девушка уволилась и все время проводит дома. Но здесь возникло опасение: а так ли это безопасно? Ведь сейчас у блогерши нет постоянного заработка, а если их отношения потерпят крах, то никакой подушки безопасности не будет. И где тогда брать финансы? Такой вопрос обеспокоил тиктокершу. Но после она решила, что раз ее жених настоял на том, чтобы она уволилась, то и он будет за нее платить после развода. «Будь я проклята, если когда-нибудь окажусь в пролете из-за того, что мой муж хотел такую роскошь, чтобы я 24/7 сидела дома», – написала под постом девушка.