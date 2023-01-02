«Когда я увидел пламя, то чуть не потерял сознание». Как женщина случайно сожгла заначку мужа

Что бы вы сделали, если бы имели внушительную сумму сбережений? Открыли бы вклад в банке? Пожалуй, это было бы правильно, но мужчина в этой истории решил поступить иначе, за что потом и поплатился.
Издание Daily Mail рассказало об одном итальянце, который так боялся вора, что решил спрятать накопленные деньги в размере 20 тысяч евро в дымоходе камина. Ему казалось, что туда грабитель точно не заглянет. Своей теорией мужчина не поделился с женой. А зря.
Фото: pinterest.com/wohnglueckde
Перед рождественскими праздниками его возлюбленная решила зажечь камин, чтобы создать домашний уют. Ничто не предвещало беды. Женщина уже положила дрова, зажгла их, как в комнату вошел мужчина. Думаем, его эмоции не стоят каких-то объяснений.
«Когда я увидел пламя, то чуть не потерял сознание», – рассказал он.
Но проблему надо было решать. Неужели деньги безвозвратно исчезли? Итальянец посоветовался со своими знакомыми. Но, к сожалению, способа вернуть сбережения так и не нашлось.