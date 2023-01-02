«Когда я увидел пламя, то чуть не потерял сознание». Как женщина случайно сожгла заначку мужа

Что бы вы сделали, если бы имели внушительную сумму сбережений? Открыли бы вклад в банке? Пожалуй, это было бы правильно, но мужчина в этой истории решил поступить иначе, за что потом и поплатился.

Издание Daily Mail рассказало об одном итальянце, который так боялся вора, что решил спрятать накопленные деньги в размере 20 тысяч евро в дымоходе камина. Ему казалось, что туда грабитель точно не заглянет. Своей теорией мужчина не поделился с женой. А зря.