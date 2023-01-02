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«Когда я увидел пламя, то чуть не потерял сознание». Как женщина случайно сожгла заначку мужа

02 января 2023 12:55
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Что бы вы сделали, если бы имели внушительную сумму сбережений? Открыли бы вклад в банке? Пожалуй, это было бы правильно, но мужчина в этой истории решил поступить иначе, за что потом и поплатился.

Издание Daily Mail рассказало об одном итальянце, который так боялся вора, что решил спрятать накопленные деньги в размере 20 тысяч евро в дымоходе камина. Ему казалось, что туда грабитель точно не заглянет. Своей теорией мужчина не поделился с женой. А зря.

«Когда я увидел пламя, то чуть не потерял сознание». Как женщина случайно сожгла заначку мужа-1

Фото: pinterest.com/wohnglueckde

Перед рождественскими праздниками его возлюбленная решила зажечь камин, чтобы создать домашний уют. Ничто не предвещало беды. Женщина уже положила дрова, зажгла их, как в комнату вошел мужчина. Думаем, его эмоции не стоят каких-то объяснений.

«Когда я увидел пламя, то чуть не потерял сознание». Как женщина случайно сожгла заначку мужа-4

Фото: pexels.com

«Когда я увидел пламя, то чуть не потерял сознание», – рассказал он.

Но проблему надо было решать. Неужели деньги безвозвратно исчезли? Итальянец посоветовался со своими знакомыми. Но, к сожалению, способа вернуть сбережения так и не нашлось.

«Когда я увидел пламя, то чуть не потерял сознание». Как женщина случайно сожгла заначку мужа-7

Фото: pexels.com

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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