Как охладить дом в жару без вентиляторов и кондиционеров? Эксперт поделился лайфхаком

Если вы ищете способы, как охладить дом в жару, то этот материал для вас. Эксперт поделился лайфхаком, который ничего не стоит, но действует эффективно.

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Кондиционеры есть в домах не у всех, поэтому мы нашли метод охлаждения, который очень прост. Владелец прачечных в Британии рассказал лайфхак, который работает, пишет The Mirror. Нужно просто замочить несколько полотенец в небольшом количестве холодной воды. А затем развесить их по всему дому в точках входа – в дверях и окнах.