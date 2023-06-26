Как охладить дом в жару без вентиляторов и кондиционеров? Эксперт поделился лайфхаком

Если вы ищете способы, как охладить дом в жару, то этот материал для вас. Эксперт поделился лайфхаком, который ничего не стоит, но действует эффективно.
Если вы ищете способы, как охладить дом в жару, то этот материал для вас. Эксперт поделился лайфхаком, который ничего не стоит, но действует эффективно.
Фото: Pixabay
Кондиционеры есть в домах не у всех, поэтому мы нашли метод охлаждения, который очень прост. Владелец прачечных в Британии рассказал лайфхак, который работает, пишет The Mirror. Нужно просто замочить несколько полотенец в небольшом количестве холодной воды. А затем развесить их по всему дому в точках входа – в дверях и окнах.
Фото: Pixabay
Это поможет охладить помещение и сделать нахождение в нем более комфортным. Такой способ – отличная альтернатива кондиционированию воздуха. Но перед тем, как замачивать полотенца, убедитесь, что они недавно стираные и высушенные. Если полотенца влажные, в доме может появиться неприятный запах сырости.
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