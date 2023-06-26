Муж спрятался в машине от своей жены и вызвал общественную критику

Всегда ли в отношениях легко и просто? Даже в самых счастливых браках бывают моменты, когда партнеры надоедают друг другу и хотят провести время отдельно. Это может быть вызвано разными факторами, например, усталость, стресс на работе или личные проблемы.

Как сообщает South China Morning Post, в Сети стала популярна новость, как мужчина из Китая сидит в своей машине вместо того, чтобы идти домой после работы к жене. Это возмутило социальные сети. Многие обвинили его в побеге от своих домашних обязанностей. В машине мужчина откинулся на сиденье водителя, а его жена разговаривала с ним с переднего пассажирского сиденья.

«Почему ты не хочешь домой? Если бы я не пришла за тобой, ты бы спал в машине?» – спросила его жена.

Муж посмотрел вперед, зевнул, а потом ответил: «Какой смысл мне идти домой? Лежать в машине гораздо лучше. Нет смысла возвращаться. Когда я пытаюсь провести немного времени за видеоиграми или своим смартфоном, ты не можешь перестать придираться ко мне».