Прямой эфир

Муж спрятался в машине от своей жены и вызвал общественную критику

26 июня 2023 11:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Всегда ли в отношениях легко и просто? Даже в самых счастливых браках бывают моменты, когда партнеры надоедают друг другу и хотят провести время отдельно. Это может быть вызвано разными факторами, например, усталость, стресс на работе или личные проблемы.

Муж спрятался в машине от своей жены и вызвал общественную критику-1

Фото: pexels.com

Как сообщает South China Morning Post, в Сети стала популярна новость, как мужчина из Китая сидит в своей машине вместо того, чтобы идти домой после работы к жене. Это возмутило социальные сети. Многие обвинили его в побеге от своих домашних обязанностей. В машине мужчина откинулся на сиденье водителя, а его жена разговаривала с ним с переднего пассажирского сиденья.

«Почему ты не хочешь домой? Если бы я не пришла за тобой, ты бы спал в машине?» – спросила его жена.

Муж посмотрел вперед, зевнул, а потом ответил: «Какой смысл мне идти домой? Лежать в машине гораздо лучше. Нет смысла возвращаться. Когда я пытаюсь провести немного времени за видеоиграми или своим смартфоном, ты не можешь перестать придираться ко мне».

Муж спрятался в машине от своей жены и вызвал общественную критику-4

Фото: pixabay.com

После жалоб мужа жена протянула руку, чтобы ласково прикоснуться к нему, но он оттолкнул ее руку и сказал, что немного устал и имеет право отдохнуть в машине.

Это вызвало общественную критику мужа в социальных сетях. Хотя несколько комментаторов разделили его точку зрения. Но большинство посчитало его эгоистичным и несправедливым по отношению к своей жене. Многие предположили, что его супруга устала намного больше, поскольку тоже работала целый день.

Читайте также:

Как по фотографии узнать, что мужчина вам изменяет? История одной из обманутых

Девушка вынудила муже обеспечивать её в случае развода. Вот почему

«Муж остается дома с детьми». Можно ли создать гармоничную семью, если женщина зарабатывает больше супруга?

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Это заставляет вас тратить больше. Какие уловки используют рестораторы в меню?
26 июня 2023 09:50

Это заставляет вас тратить больше. Какие уловки используют рестораторы в меню?

Как охладить дом в жару без вентиляторов и кондиционеров? Эксперт поделился лайфхаком
26 июня 2023 09:40

Как охладить дом в жару без вентиляторов и кондиционеров? Эксперт поделился лайфхаком

Семья готовила барбекю у себя во дворе, но соседям не понравился запах
26 июня 2023 09:32

Семья готовила барбекю у себя во дворе, но соседям не понравился запах