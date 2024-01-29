Прямой эфир

Женщина показала, сколько грязи скапливается на обручальных кольцах всего за неделю

29 января 2024 09:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жительница Австралии удивила пользователей соцсетей, когда показала, какими грязными оказались их с супругом обручальные кольца.

Женщина показала, сколько грязи скапливается на обручальных кольцах всего за неделю -1


Фото: 120.su

Женщина каждую неделю чистит обручальные кольца и показала своей аудитории, сколько грязи скапливается в них всего за семь дней! Многие пользователи были удивлены и принялись вспоминать, когда они мыли свои кольца, сообщает Metro.

Женщина показала, сколько грязи скапливается на обручальных кольцах всего за неделю -4


Фото: 120.su

К слову, чтобы очистить кольца, необязательно их сильно тереть, достаточно замочить украшения в банке с теплой водой и средством для мытья посуды. Закрытую банку потрясти – и грязь сойдет.

Читайте также:

Коммунальщики перерыли 20 тонн мусора, чтобы найти потерянное обручальное кольцо

Учёные выяснили, что интернет не вредит психике людей

Обезьяна украла из сумки туристки паспорт и разорвала его

# Полезные советы # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Врач назвал самое плохое время для засыпания
29 января 2024 09:36

Врач назвал самое плохое время для засыпания

Дерматолог: ароматические свечи опасны для здоровья
26 января 2024 12:35

Дерматолог: ароматические свечи опасны для здоровья

Почему дыхание ртом может быть опасно – объясняют медики
26 января 2024 07:27

Почему дыхание ртом может быть опасно – объясняют медики