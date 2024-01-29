Женщина показала, сколько грязи скапливается на обручальных кольцах всего за неделю

Жительница Австралии удивила пользователей соцсетей, когда показала, какими грязными оказались их с супругом обручальные кольца.
Жительница Австралии удивила пользователей соцсетей, когда показала, какими грязными оказались их с супругом обручальные кольца.
Фото: 120.su
Женщина каждую неделю чистит обручальные кольца и показала своей аудитории, сколько грязи скапливается в них всего за семь дней! Многие пользователи были удивлены и принялись вспоминать, когда они мыли свои кольца, сообщает Metro.
Фото: 120.su
К слову, чтобы очистить кольца, необязательно их сильно тереть, достаточно замочить украшения в банке с теплой водой и средством для мытья посуды. Закрытую банку потрясти – и грязь сойдет.
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