Обезьяна украла из сумки туристки паспорт и разорвала его

У туристки на острове Бали обезьяна украла из сумки паспорт и порвала его.

Животное тихонько открыло сумку и достало оттуда самую ценную вещь туриста – паспорт. После чего обезьяна спокойно села, чтобы полистать страницы и пожевать их, пишет 120.su. Хозяйка документа попыталась предложить обезьяне бумажку взамен на паспорт, но безрезультатно. Подкупить обезьяну едой девушка не смогла, так как у нее не было с собой ничего.

Кто-то из прохожих предложил животному воды, после чего паспорт был брошен. Однако трюк не очень помог, потому что до этого момента обезьяна порвала почти весь документ.

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