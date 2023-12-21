Учёные выяснили, что интернет не вредит психике людей

В Оксфордском институте интернета проанализировали информацию о двух миллионах человек в возрасте от 15 до 89 лет из 189 государств мира. Исследователи обращали внимание на психическое здоровье людей и количество пользователей интернета в стране на душу населения, пишет Lenta.ru.

Результаты показали, что за последние десятилетия произошли небольшие изменения в глобальном психологическом здоровье населения. Также ученые не нашли доказательств тому, что определенные группы людей более подвержены риску психических нарушений. Более того, команда ученых считает, что расширение использования мобильной связи может обеспечить большую удовлетворенность жизнью.

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