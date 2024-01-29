Врач назвал самое плохое время для засыпания

Медики говорят, что причина, по которой люди чувствуют усталость по утрам во многом связана с тем, в какое время они ложатся спать.

Эксперт по сну заявил, что не желательно бодрствовать в период с 22:00 до 04:00. Это чревато не только риском проснуться уставшим, но и увеличивает риски развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает The Mirror.

Сон человека разбит на 90-минутные циклы, во время которых мозг переходит от сна с медленными движениями глаз ко сну с быстрыми движениями. Такой цикл остается у человека постоянно, но соотношение быстрого и медленного сна меняется в течение ночи. Организм сам адаптирует нужное количество этих фаз. Поэтому если вы ложитесь спать в три-четыре часа утра, сон будет тяжелым, так как фаз будет мало. Именно поэтому вы чувствуете сонливость и усталость, когда уснули поздно.

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