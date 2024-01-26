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Почему дыхание ртом может быть опасно – объясняют медики

26 января 2024 07:27
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Медики выявили пять распространенных побочных эффектов дыхания через рот и предложили советы, как научиться дышать носом.

Почему дыхание ртом может быть опасно – объясняют медики-1


Фото: Рixabay

Новое исследование показало, что около 13% людей обычно дышат ртом, а во время сна этот показатель увеличивается до 18%. Каждый третий опрошенный признается, что испытывает заложенность носа, сообщает The Mirror. А 38% людей из-за этого не спят по ночам. Медики считают такую статистику не очень хорошим звоночком, ведь дыхание через рот имеет множество побочных эффектов.

Когда человек дышит ртом, в организм поступает меньше кислорода, что вызывает нарушение сна и утомляемость. Более того, рот пересыхает – увеличивается риск развития кариеса и заболевания десен. Повышается вероятность развития инфекций верхних дыхательных путей, может возникнуть воспаление миндалин и аденоидов.

Чтобы уменьшить заложенность носа, используйте солевой спрей или противоотечное средство. Спите на спине с дополнительной подушкой, чтобы поддержать голову. Доктора рекомендуют практиковать носовое дыхание в течение дня, чтобы выработать привычку.

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# Здоровье # калейдоскоп

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