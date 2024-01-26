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Дерматолог: ароматические свечи опасны для здоровья

26 января 2024 12:35
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Врач-дерматолог рассказал, что некоторые свечи при горении выделяют токсичные химические вещества, которые опасны для здоровья человека.

Дерматолог: ароматические свечи опасны для здоровья -1


Фото: Рixabay

Речь идет об ароматических свечах, которые содержат парафин. По словам дерматолога, парафин при горении опасен для здоровья. Вредными могут быть ароматы, которые вызывают раздражение и приводят к сыпи на коже, пишет The Mirror.

Врач рекомендует пересмотреть их использование и по возможности убрать из своего дома. К слову, исследование, проведенное в 2023 году доказало, что горящие парафиновые свечи могут способствовать проблемам со здоровьем у людей с легкой формой астмы. Поэтому, как минимум, стоит открывать окна и двери в помещениях при горении свечей. 

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# Здоровье # калейдоскоп

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