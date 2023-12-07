Коммунальщики перерыли 20 тонн мусора, чтобы найти потерянное обручальное кольцо

Муж вместе с мусором выбросил обручальное кольцо своей супруги. После этого коммунальщикам США пришлось раскопать около 20 тонн мусора.

После потери дама обратилась в городской совет, а после связалась с директором Службы утилизации отходов США, чтобы вернуть ценное украшение. Женщина рассказала, в какой день и время супруг выбросил пакет, а также цвет и его содержимое, пишет UPI. Эта информация помогла сузить круг поиска.

В общей сложности рабочим пришлось потратить около двух часов, чтобы найти нужный пакет с кольцом. За это время сотрудники перерыли около 20 тонн отходов, а нужный мешок лежал на глубине 3,5 метров. К счастью, в нем лежало кольцо. Украшение вымыли и передали владелице, которая обрадовалась возвращению важного для нее украшения.

К слову, работники коммунальной службы рассказали, что уже три раза за два года они разбирают мусор, чтобы найти обручальное кольцо. Последний подобный случай был в 2022 году.

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