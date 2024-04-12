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Женщина оставила внушительное наследство не родственникам, а своей сиделке

12 апреля 2024 08:48
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Итальянка при жизни была довольно состоятельной дамой, однако детей у нее не было. Поэтому все состояние она завещала сиделке.

Женщина оставила внушительное наследство не родственникам, а своей сиделке-1


Фото: Рixabay

Женщина владела несколькими квартирами, историческим зданием в центре итальянского города Роверето, имела несколько крупных счетов в банке. Ее состояние оценивали в 5 миллионов евро. Так как детей у дамы не было, 10 племянников рассчитывали, что после смерти тети получат ее богатство. Однако, когда в возрасте 80 лет женщина скончалась, родственники испытали шок, пишет Oddity Central.

По завещанию все состояние досталось гражданке Албании, которая последние годы ухаживала за пожилой итальянкой. Родственники сразу подали иск в суд, потому что уверены, что сиделка мошенница. Однако неясно, какими были отношения между умершей тетей и ее племянниками.

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# Деньги # калейдоскоп

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