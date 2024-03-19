Мужчина выиграл в лотерею два раза подряд – теперь он миллионер

Мужчина из штата Массачусетс дважды подряд выиграл в лотерею, купленную в одном и том же магазине.

Американец купил лотерею за 50 долларов, а выиграл один миллион долларов. Позже он признался, что месяц назад выиграл 500 долларов в лотерейном билете, который купил в том же магазине, сообщает people.com.

Свою выигрышную стратегию мужчина объясняет просто. Он покупал билеты в автомате номер 11, потому что считает это число счастливым. Теперь, имея такой выигрыш, мужчина спокоен за будущее своей семьи.

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