Миллионерша раздаст случайным людям по 500 тысяч евро

Марлен сказала, что разбогатела и не заплатила за это налогов, а человек, который работает 40 часов в неделю, а возможно, даже на двух работах, платит большие налоги. Женщина посчитала ситуацию несправедливой и пожелала, чтобы 50 человек получили по 500 тысяч евро из ее наследства, сообщает Lenta.ru.

Кому именно достанутся деньги, будет решать специальный совет. Чтобы его собрать Марлен разослала 10 тысяч приглашений случайным гражданам Австрии. Откликнулось несколько сотен человек, из которых и выбрали 50 людей разного социального статуса. Шесть недель они будут решать, кому и как распределить деньги. С этого момента 25 миллионов евро в руках совета, и повлиять на его решение Марлен не может.

Однако она все же установила несколько правил. Например, деньги нельзя отдавать людям или организациям, которые нарушают законы или ведут деятельность, которая может считаться враждебной. Крупную сумму не могут получить политические партии, коммерческие предприятия. Члены совета не могут взять деньги себе и отдать их родственникам или знакомым. Если в совете не придут к единому решению, то деньги вернутся обратно миллионерше Энгельхорн.

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