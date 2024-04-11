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Сколько можно безопасно пользоваться тушью для ресниц – рассказывает эксперт

11 апреля 2024 11:11
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Для многих любительниц макияжа тушь неотъемлемая его часть. Однако у этого косметического продукта не очень долгий срок использования.

Сколько можно безопасно пользоваться тушью для ресниц – рассказывает эксперт -1


Фото: Рixabay

Специалисты советуют менять тушь каждые три месяца, пишет The Mirror. Но следует отталкиваться от изменений в ее текстуре, запахе и консистенции. Если ваша тушь высохла, стала густой, в ней образовались комочки, нужно срочно заменить ее на новую. Некоторые люди в Сети признались, что хранят и используют косметику в течение 20-30 лет – и это большая ошибка.

Очень важно заменять тушь на новую после того, как вы перенесли глазные заболевания, иначе вредные бактерии снова могут попасть в глаз. Негигиенично также делиться тушью с другими людьми.

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# Здоровье # калейдоскоп

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