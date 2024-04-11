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Самолёт пришлось развернуть из-за потопа на борту

11 апреля 2024 10:55
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Самолет, летевший из Гавайских островов на Аляску, добрался до конечной точки с приключениями. По салону судна текла вода.

Самолёт пришлось развернуть из-за потопа на борту -1


Фото: Рixabay

Самолет пролетел около двух часов, как по проходам начала течь вода. Пришлось разворачивать судно обратно на Гавайи. Один из очевидцев рассказал, что уровень воды колебался от 5 до 10 сантиметров, передает 120.su.

Стюардессы пытались навести порядок с помощью тряпок, но безрезультатно. На борту возникла проблема с раковиной в санузле – из нее начала течь вода. По прилету на Гавайи пассажиров распределили по альтернативным рейсам.

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# Авиация # калейдоскоп

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