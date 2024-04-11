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Простой способ сохранить яблоки свежими и хрустящими надолго

11 апреля 2024 08:18
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Яблоки бывает трудно сохранить сочными и хрустящими на протяжении долгого времени. Но в соцсетях поделились советом из 1700-х годов, как сохранить эти фрукты свежими.

Простой способ сохранить яблоки свежими и хрустящими надолго-1


Фото: Рixabay

Чтобы сохранить яблоко, не прибегая к консервированию или охлаждению, плод должен быть идеальным без порезов, повреждений и следов гниения, передает The Mirror. Плодоножка на фрукте также должна быть целой. Яблоки необходимо упаковать в сухой, воздухопроницаемый материал. Это могут быть опилки, зерно или высушенный путем нагрева песок.

Хранить упакованные фрукты нужно в прохладном месте вдали от картофеля, так как этот корнеплод выделяет газ, который поспособствует спелости яблока. К слову, можно завернуть плоды в газету каждое яблоко должно храниться отдельно друг от друга. Это поможет предотвратить поражение всех яблок в случае, если одно из них испортится.

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