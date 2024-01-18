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Мужчина нашёл 5 кг золота в танке и отнёс его в полицию

18 января 2024 12:00
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Британец купил танк Т-55 и нашел в нем пять килограммов золота, а в итоге оказался ни с чем.

Мужчина нашёл 5 кг золота в танке и отнёс его в полицию-1


Фото: Рixabay

62-летний мужчина коллекционирует военную технику. Он собрал более 300 танков и других боевых машин, пишет Lenta.ru. На своем увлечении британец еще и зарабатывает – разрешает посетителям за деньги кататься на раритетной технике.

В 2017 году коллекционер купил очередной танк Т-55. Изучая свою покупку, мужчина нашел в ней боеприпасы для пулемета и пять килограммовых слитков золота, которые каким-то образом не заметил прежний владелец.

Мужчина растерялся и не знал, что делать с находкой, поэтому пошел в полицию. Сотрудники забрали слитки на экспертизу, но до сих пор мужчина их не видел. Известно только, что золото было из Кувейта. Скорее всего, его украли во время иракского вторжения в Кувейт в 1991 году.

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