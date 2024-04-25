Женщина не получила работу, так как пришла на собеседование без макияжа

Спустя время ей пришло письмо из отдела кадров компании, в котором говорилось, что опыт и навыки женщины идеально подходят для должности, однако ее кандидатуру решено не рассматривать, сообщает 120.su. Она была неприятно удивлена и позвонила в отдел кадров, чтобы узнать, в чем причина отказа.

По телефону ей объяснили, что перед собеседованием дама недостаточно времени уделила внешнему виду, а для вице-президента компании такое недопустимо. Женщина рассказала в соцсетях, что пришла на собеседование в костюме, с маникюром натуральных оттенков и простыми серьгами. Наносить макияж не стала, потому что никогда не красится. Именно поэтому работу она не получила.

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