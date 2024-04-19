Мужчина должен бывшей жене 95 тыс. долларов за 26 лет её работы домохозяйкой

Испанский суд недавно постановил, что мужчина должен выплатить своей бывшей супруге более 95 тысяч долларов в качестве компенсации за работу домохозяйкой в течение 26 лет брака.

Пара поженилась в 1996-м и до расставания в 2022 году жена была домохозяйкой, воспитывала детей, содержала дом. Однако после развода женщине пришлось съехать, устроиться на работу и снимать жилье, сообщает Oddity Central. За 26 лет жизни за счет мужа супруга явно будет иметь небольшую пенсию, поэтому она потребовала у него компенсацию за годы работы на дому.

Суд назначил компенсацию супруге в 130 тысяч долларов, но это решение было обжаловано. Муж согласился выплатить 60 тысяч евро, а супруга требовала 200 тысяч долларов. Окончательно суд обязал мужчину выплатить бывшей 95 тысяч долларов и ежемесячную пенсию в 380 долларов в течение трех лет.

Читайте также:

Женщина оставила внушительное наследство не родственникам, а своей сиделке

Подарок мужа принёс женщине неожиданное богатство

Мужчина выиграл в лотерею два раза подряд – теперь он миллионер