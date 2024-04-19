Сотрудника уволили из магазина после 20 лет работы из-за кражи пакета

Мужчина 20 лет проработал в лондонском супермаркете, но недавно его уволили со скандалом.

Перед уходом домой после ночной смены мужчина набрал продуктов и оплатил их на кассе самообслуживания. Однако забыл пробить пакет, в который он сложил свои покупки,сообщает 120.su. Администрация посчитала это кражей и решила, что такой сотрудник им не нужен.

Мужчина остался без работы, хотя пытался объяснить, что он устал и забыл про пакет, но слушать его не стали. После увольнения работник подал в суд на организацию, но безрезультатно. Судья встал на сторону работодателя и подтвердил, что такому сотруднику больше доверять нельзя.

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