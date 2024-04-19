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Сотрудника уволили из магазина после 20 лет работы из-за кражи пакета

19 апреля 2024 09:56
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Мужчина 20 лет проработал в лондонском супермаркете, но недавно его уволили со скандалом.

Сотрудника уволили из магазина после 20 лет работы из-за кражи пакета -1


Фото: Рixabay

Перед уходом домой после ночной смены мужчина набрал продуктов и оплатил их на кассе самообслуживания. Однако забыл пробить пакет, в который он сложил свои покупки,сообщает 120.su. Администрация посчитала это кражей и решила, что такой сотрудник им не нужен.

Мужчина остался без работы, хотя пытался объяснить, что он устал и забыл про пакет, но слушать его не стали. После увольнения работник подал в суд на организацию, но безрезультатно. Судья встал на сторону работодателя и подтвердил, что такому сотруднику больше доверять нельзя.

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# Необычное # калейдоскоп

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