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Врач предупредил, что синдром беспокойных ног может быть симптомом серьёзных заболеваний

24 апреля 2024 07:59
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Синдром беспокойных ног характеризуется непреодолимым желанием двигать ногами. Человек может ощущать покалывание, жжение или зуд, чувство мурашек по коже и судороги в мышцах. Специалист из Британии считает, что синдром может быть симптомом более серьезных заболеваний.

Врач предупредил, что синдром беспокойных ног может быть симптомом серьёзных заболеваний-1


Фото: Рixabay

У женщин вероятность развития этого заболевания в два раза выше, чем у мужчин. Однако британский доктор уверен, что симптомы синдрома беспокойных ног могут говорить о наличии более серьезных заболеваний, пишет The Mirror. Это может быть почечная недостаточность, низкий уровень железа, рассеянный склероз, травмы спинного мозга, повреждение нервов, диабет, аутоиммунные заболевания и даже болезнь Паркинсона.

Если вы страдаете симптом беспокойных ног, это не значит, что у вас точно есть одно из этих заболеваний. Однако врач советует обследоваться и исключить их наличие. Он также рекомендует не пить кофе и алкоголь перед сном и заниматься спортом. Многим людям физическая нагрузка помогает облегчить симптомы болезни.

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# Здоровье # калейдоскоп

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