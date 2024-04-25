Микрочип помог хозяевам найти пропавшего пять лет назад кота

Пять лет жители США не могли найти своего кота по кличке Сэм. Воссоединиться с животным спустя долгое время помог микрочип.

Кот сбежал из дома пять лет назад, все действия хозяев найти любимца были безуспешны. Однако недавно семейной паре позвонили из компании по перевозке домашних животных. Оказалось, сотрудники заехали на заправку и увидели бездомного кота, сообщает 120.su. Они забрали животное и отвезли к ветеринару.

Во время осмотра у кота обнаружили микрочип – и именно это устройство помогло найти хозяев питомца. Теперь Сэм живет в своей семье, которая уже давно потеряла надежду найти своего любимца.

Читайте также:

Обезьяна украла из сумки туристки паспорт и разорвала его

Мужчина должен бывшей жене 95 тыс. долларов за 26 лет её работы домохозяйкой

Вода в озере стала фиолетовой из-за редкого цвета бактерий