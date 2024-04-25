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Микрочип помог хозяевам найти пропавшего пять лет назад кота

25 апреля 2024 10:18
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Пять лет жители США не могли найти своего кота по кличке Сэм. Воссоединиться с животным спустя долгое время помог микрочип.

Микрочип помог хозяевам найти пропавшего пять лет назад кота-1


Фото: Pixabay

Кот сбежал из дома пять лет назад, все действия хозяев найти любимца были безуспешны. Однако недавно семейной паре позвонили из компании по перевозке домашних животных. Оказалось, сотрудники заехали на заправку и увидели бездомного кота, сообщает 120.su. Они забрали животное и отвезли к ветеринару.

Во время осмотра у кота обнаружили микрочип – и именно это устройство помогло найти хозяев питомца. Теперь Сэм живет в своей семье, которая уже давно потеряла надежду найти своего любимца.

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# Домашние животные # калейдоскоп

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