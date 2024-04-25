Врач утверждает, что отказ от этого фрукта поможет похудеть

Чтобы похудеть, необходим дефицит калорий, однако доктор из Британии считает, что один фрукт может помешать избавиться от лишнего веса.

Все знают, как полезны фрукты и овощи, однако есть один фрукт, который содержит слишком много сахара, и врач советует избегать его при похудении, сообщает The Mirror.

Любые фрукты полезны для организма, если человек здоров, но если он пытается сбросить вес, то разумно перейти на несладкие плоды. Есть больше яблок, груш и ягод. Например, малину – в ней около 5 граммов сахара.

Врач советует исключить тропические фрукты, а именно манго. В нем содержится до 45 граммов сахара. Меньше нужно употреблять дыню и ананас, они очень сладкие, и для диеты не подходят. В одном банане содержится три чайные ложки сахара, однако он богат клетчаткой.

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