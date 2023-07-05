Женщина нашла идеально круглое яйцо в обычном лотке из супермаркета

Жительница Канады обнаружила идеально круглое яйцо в обычном лотке из супермаркета. Говорят, что такой случай один на миллиард.



Фото: Pixabay

Женщина решила поделиться находкой в социальных сетях. Это вызвало шквал эмоций у аудитории, пишет news.com. Особенно после того, как пользователи узнали цену на такое редкое яйцо. Сообщается, что похожее однажды продали за 1 400 долларов.