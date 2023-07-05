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Женщина нашла идеально круглое яйцо в обычном лотке из супермаркета

05 июля 2023 13:37
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Жительница Канады обнаружила идеально круглое яйцо в обычном лотке из супермаркета. Говорят, что такой случай один на миллиард.

Женщина нашла идеально круглое яйцо в обычном лотке из супермаркета-1


Фото: Pixabay

Женщина решила поделиться находкой в социальных сетях. Это вызвало шквал эмоций у аудитории, пишет news.com. Особенно после того, как пользователи узнали цену на такое редкое яйцо. Сообщается, что похожее однажды продали за 1 400 долларов.

Женщина нашла идеально круглое яйцо в обычном лотке из супермаркета-4


Фото: news.com.au

Многие люди были ошеломлены ценой, другие удивлены, что такие яйца вообще существуют. А третьи посоветовали женщине приобрести лотерейный билет, вдруг ей и с выигрышем повезет. Ведь купила она обычный лоток яиц в супермаркете, а дома обнаружила редкую форму. 

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# Еда # калейдоскоп # Фотофакт

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