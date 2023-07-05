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5 июля – День трудоголиков. Рассказываем, чем ещё известна эта дата

05 июля 2023 06:52
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5 июля отмечается День трудоголиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В окружении каждого из нас есть человек, который настолько поглощен работой, что жертвует ради нее многими другими сферами жизни.

5 июля – День трудоголиков. Рассказываем, чем ещё известна эта дата-1

Трудоголики ставят выполнение профессиональных обязанностей и карьеру выше дружбы, интересов семьи и любимых людей. Они проводят много времени на работе, забывая о простых, но столь необходимых для человека радостях – встречах с родителями, играх с детьми, походах на пикники и днях рождения. Праздник придуман, чтобы обратить внимание людей, целью жизни которых является лишь реализация на работе, на последствия этой нездоровой зависимости. Маниакальную страсть к работе нужно научиться контролировать ради сохранения собственного здоровья и отношений с близкими людьми.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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