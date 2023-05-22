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Названы продукты, которые вредны для нашего здоровья. Скорее всего, вы едите их каждый день

22 мая 2023 09:33
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Правильное питание – ключ к здоровью. Если человек постоянно ест нездоровую еду, то в конце концов заплатит за это. Ведь первопричиной многих заболеваний является неправильное питание. 

Названы продукты, которые вредны для нашего здоровья. Скорее всего, вы едите их каждый день -1

Фото: Pixabay

Диета важна для того, чтобы иметь здоровое тело, рассказала диетолог изданию The Sun. Употребление каких продуктов нужно сократить, а каких и вовсе исключить, чтобы быть здоровым?  

Белый сахар 

Мы потребляем слишком много белого сахара, он есть практически везде, даже в хлебе. Большое количество сахара в рационе связано с риском возникновения диабета второго типа, болезней сердца и ожирения. Не можете пить несладкий чай или кофе? Перейдите на подсластители и со временем уменьшайте его количество. 

Пончики 

Названы продукты, которые вредны для нашего здоровья. Скорее всего, вы едите их каждый день -4

Фото: Pixabay

Эти мучные лакомства содержат белую муку, сахар. Один пончик с джемом содержит около 330 калорий и пять чайных ложек сахара. К тому же, он обжарен во фритюре, а потому очень жирный. 

Сосиски 

Названы продукты, которые вредны для нашего здоровья. Скорее всего, вы едите их каждый день -7

Фото: Pixabay

Сосиски и колбасы отличаются высоким содержанием жиров, соли и таких добавок, как нитраты и нитриты. Ученые выяснили, что диета с высоким содержанием переработанного мяса, такого как колбасы, является фактором риска развития рака толстой кишки. Если вы все же хотите иногда употреблять колбасы, выбирайте варианты с высоким содержанием мяса и меньшим количеством соли. 

Кокосовое масло 

Его часто называют здоровой альтернативой подсолнечному и другим растительным маслам. На самом деле кокосовое масло содержит полезные вещества, много насыщенных жиров. Но потребление его в большом количестве может повысить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно употреблять ограниченную дозу подобных жиров: 30 граммов для мужчин и 20 граммов для женщин. 

Кола 

В одной банке этого напитка – семь чайных ложек сахара. Калории, которые содержатся во всех газировках, пусты и не имеют питательных веществ. Лимонады лучше приберечь для особых случаев, но если все же очень хочется, выбирайте с наименьшим количеством сахара и калорий.

Жареная курица 

Названы продукты, которые вредны для нашего здоровья. Скорее всего, вы едите их каждый день -10

Фото: Pixabay

Популярное блюдо совершенно не приносит пользы здоровью. Жареная курица богата насыщенными жирами, содержит много соли – это повышает кровяное давление. Всего две жареные ножки – это 500 калорий и 2,5 граммов соли. 

Фруктовый сок с сахаром 

Сок является источником витамина С и фолиевой кислоты, которые необходимы нашему организму каждый день. Но многие соки на полках магазинов содержат сахар, поэтому нужно искать напитки без него – во фруктах уже содержатся природные сахара. 

Сухие завтраки 

Названы продукты, которые вредны для нашего здоровья. Скорее всего, вы едите их каждый день -13

Фото: Pixabay

Многие хлопья также содержат сахар, и это не лучший вариант для завтрака. Плохим выбором будут и завтраки с кусочками шоколада. Все эти смеси лучше заменить овсянкой долгого приготовления. 

Гранола 

В мюслях, которые принято считать здоровым завтраком, обычно много сахара, масла и даже соли. Низким содержанием сахара считается менее 5 граммов на 100 граммов гранолы. 

Шоколадные батончики 

Многие бренды производят батончики с высоким содержанием белка, но они совершенно не полезны. Белок лучше получать от таких продуктов как курица, индейка, рыба и яйца. 

Белый шоколад 

Названы продукты, которые вредны для нашего здоровья. Скорее всего, вы едите их каждый день -16

Фото: Pixabay

В составе молочного и белого шоколада много сахара, что делает его не только вредным, но и слишком калорийным. Сахар помогает убрать горечь, которая характерна для настоящего темного шоколада. Известно, что огромное количество сладостей в рационе способно вызвать не только проблемы с зубами. 

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# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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