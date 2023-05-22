Названы продукты, которые вредны для нашего здоровья. Скорее всего, вы едите их каждый день

Правильное питание – ключ к здоровью. Если человек постоянно ест нездоровую еду, то в конце концов заплатит за это. Ведь первопричиной многих заболеваний является неправильное питание.

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Диета важна для того, чтобы иметь здоровое тело, рассказала диетолог изданию The Sun. Употребление каких продуктов нужно сократить, а каких и вовсе исключить, чтобы быть здоровым? Белый сахар Мы потребляем слишком много белого сахара, он есть практически везде, даже в хлебе. Большое количество сахара в рационе связано с риском возникновения диабета второго типа, болезней сердца и ожирения. Не можете пить несладкий чай или кофе? Перейдите на подсластители и со временем уменьшайте его количество. Пончики

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Эти мучные лакомства содержат белую муку, сахар. Один пончик с джемом содержит около 330 калорий и пять чайных ложек сахара. К тому же, он обжарен во фритюре, а потому очень жирный. Сосиски

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Сосиски и колбасы отличаются высоким содержанием жиров, соли и таких добавок, как нитраты и нитриты. Ученые выяснили, что диета с высоким содержанием переработанного мяса, такого как колбасы, является фактором риска развития рака толстой кишки. Если вы все же хотите иногда употреблять колбасы, выбирайте варианты с высоким содержанием мяса и меньшим количеством соли. Кокосовое масло Его часто называют здоровой альтернативой подсолнечному и другим растительным маслам. На самом деле кокосовое масло содержит полезные вещества, много насыщенных жиров. Но потребление его в большом количестве может повысить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно употреблять ограниченную дозу подобных жиров: 30 граммов для мужчин и 20 граммов для женщин. Кола В одной банке этого напитка – семь чайных ложек сахара. Калории, которые содержатся во всех газировках, пусты и не имеют питательных веществ. Лимонады лучше приберечь для особых случаев, но если все же очень хочется, выбирайте с наименьшим количеством сахара и калорий. Жареная курица

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Популярное блюдо совершенно не приносит пользы здоровью. Жареная курица богата насыщенными жирами, содержит много соли – это повышает кровяное давление. Всего две жареные ножки – это 500 калорий и 2,5 граммов соли. Фруктовый сок с сахаром Сок является источником витамина С и фолиевой кислоты, которые необходимы нашему организму каждый день. Но многие соки на полках магазинов содержат сахар, поэтому нужно искать напитки без него – во фруктах уже содержатся природные сахара. Сухие завтраки

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Многие хлопья также содержат сахар, и это не лучший вариант для завтрака. Плохим выбором будут и завтраки с кусочками шоколада. Все эти смеси лучше заменить овсянкой долгого приготовления. Гранола В мюслях, которые принято считать здоровым завтраком, обычно много сахара, масла и даже соли. Низким содержанием сахара считается менее 5 граммов на 100 граммов гранолы. Шоколадные батончики Многие бренды производят батончики с высоким содержанием белка, но они совершенно не полезны. Белок лучше получать от таких продуктов как курица, индейка, рыба и яйца. Белый шоколад