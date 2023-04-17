Пара приготовила на обед рыбу фугу. К вечеру жена скончалась, мужчина в коме

Семейная пара съела смертоносную рыбу и попала в больницу с отравлением.
Семейная пара съела смертоносную рыбу и попала в больницу с отравлением.
Фото: sushipapa.com.ua
83-летняя женщина и ее 84-летний муж из Малайзии оказались в больнице после того, как пообедали. Оказалось, что мужчина купил рыбу фугу – деликатес, который содержит сильнодействующие яды. Пара почистила и приготовила рыбу на обед, пишет The New York Post.
Фото: Pixabay
Вскоре женщина стала дрожать и испытывать трудности с дыханием. Через час такие же симптомы появились у ее мужа. Пару отвезли в больницу, но уже вечером женщина скончалась. Она умерла в результате отравления, которое привело к дыхательной недостаточности и аритмии. Это случилось из-за токсинов рыбы фугу. Ее муж сейчас находится в коме.
Фото: gastroguide.borjomi.com
Оказалось, что пожилой мужчина много лет покупал рыбу у одного продавца. В этот раз он даже не подозревал, что купил фугу. К слову, рыба фугу содержит смертоносные токсины тетродотоксин и сакситоксин. Поэтому она должна быть правильно очищена и приготовлена. Органы, содержащие токсины, нужно удалить так, чтобы мясо не загрязнилось.
Читайте также:
Есть ли свет в конце тоннеля? Четыре вещи, которые происходят с человеком при смерти
Мужчина остался жив после того, как оказался в пасти кита. Как ему это удалось?
В этой комнате можно услышать собственное дыхание и звук поворота головы. Люди бегут из неё в первые секунды