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Пара приготовила на обед рыбу фугу. К вечеру жена скончалась, мужчина в коме

17 апреля 2023 11:25
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Семейная пара съела смертоносную рыбу и попала в больницу с отравлением.

Пара приготовила на обед рыбу фугу. К вечеру жена скончалась, мужчина в коме -1

Фото: sushipapa.com.ua 

83-летняя женщина и ее 84-летний муж из Малайзии оказались в больнице после того, как пообедали. Оказалось, что мужчина купил рыбу фугу – деликатес, который содержит сильнодействующие яды. Пара почистила и приготовила рыбу на обед, пишет The New York Post.

Пара приготовила на обед рыбу фугу. К вечеру жена скончалась, мужчина в коме -4

Фото: Pixabay

Вскоре женщина стала дрожать и испытывать трудности с дыханием. Через час такие же симптомы появились у ее мужа. Пару отвезли в больницу, но уже вечером женщина скончалась. Она умерла в результате отравления, которое привело к дыхательной недостаточности и аритмии. Это случилось из-за токсинов рыбы фугу. Ее муж сейчас находится в коме.

Пара приготовила на обед рыбу фугу. К вечеру жена скончалась, мужчина в коме -7

Фото: gastroguide.borjomi.com

Оказалось, что пожилой мужчина много лет покупал рыбу у одного продавца. В этот раз он даже не подозревал, что купил фугу. К слову, рыба фугу содержит смертоносные токсины тетродотоксин и сакситоксин. Поэтому она должна быть правильно очищена и приготовлена. Органы, содержащие токсины, нужно удалить так, чтобы мясо не загрязнилось.

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# Отравления # калейдоскоп # Фотофакт

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