Пара приготовила на обед рыбу фугу. К вечеру жена скончалась, мужчина в коме

Семейная пара съела смертоносную рыбу и попала в больницу с отравлением.

Фото: sushipapa.com.ua

83-летняя женщина и ее 84-летний муж из Малайзии оказались в больнице после того, как пообедали. Оказалось, что мужчина купил рыбу фугу – деликатес, который содержит сильнодействующие яды. Пара почистила и приготовила рыбу на обед, пишет The New York Post.

Фото: Pixabay

Вскоре женщина стала дрожать и испытывать трудности с дыханием. Через час такие же симптомы появились у ее мужа. Пару отвезли в больницу, но уже вечером женщина скончалась. Она умерла в результате отравления, которое привело к дыхательной недостаточности и аритмии. Это случилось из-за токсинов рыбы фугу. Ее муж сейчас находится в коме.