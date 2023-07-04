4 июля был открыт монумент Победы в Минске. Вот чем ещё известна эта дата в истории

4 июля в 1954 году в Минске был открыт монумент Победы – памятник в честь победы над фашистской Германией и в честь воинов Советской армии и партизан, погибших в Великую Отечественную войну. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы памятника – Георгий Заборский и Владимир Король. Архитектор Георгий Заборский задумал обелиск еще в 1942 году. Уже тогда он знал, что враг будет разбит и его работа будет востребована. У подножия памятника Победы горит Вечный огонь. Его зажег 3 июля 1961 года Герой Советского Союза генерал Бурдейный. Именно сюда почти 70 лет приходят люди, чтобы поклониться подвигу белорусского народа и почтить минутой молчания всех погибших.